Rede estadual iniciou o ano letivo 100% presencial

As escolas públicas do Rio Grande do Sul e de Alegrete retomaram aulas nesta segunda-feira (21). Na rede estadual todos os estudantes iniciaram o ano letivo, já na rede municipal as atividades tiveram seu início no dia 14 de fevereiro.

Na rede estadual, as aulas ocorrem de forma 100% presencial, sem revezamento de turmas. A Secretaria da Educação (Seduc) afirma que a modalidade de ensino remoto será restrita aos alunos que tiverem indicações médicas. O uso de máscara dentro das instituições de ensino, como a manutenção de ambientes ventilados e higienização constante das mãos continuam sendo obrigatórios. A Seduc recomenda distanciamento social quando possível. Em Alegrete são 19 escolas Estaduais, 33 Municipais e 19 particulares, num total de 64 educandários. Destes, 46 com educação infantil, 43 com ensino fundamental e 17 com ensino médio.

O governo do Estado oferece orientações para as escolas em caso de infecções por covid-19 entre alunos e professores. As regras variam conforme a idade dos alunos. Entre outras normas, o documento orienta que:

Na Educação Infantil, um caso confirmado de coronavírus na turma resultará na suspensão das aulas presenciais nesta turma por 10 dias, a contar do último dia de comparecimento do caso positivo, sem necessidade de testagem dos demais colegas. No caso de um estudante assintomático ter tido contato com alguém em sua casa que positivou para covid-19, apenas este aluno é afastado por 10 dias, sem necessidade de ser testado.



No Ensino Fundamental e o Ensino Médio, caso haja confirmação de um caso de covid-19 na turma, este deve ser afastado e a ocorrência de sintomas nos demais alunos da turma deve ser monitorada, afastando por 10 dias aqueles considerados contato próximo (sem uso de máscara) por até 10 dias. É possível encerrar o isolamento mais cedo, no sétimo dia, se o aluno estiver assintomático e testar negativo para a doença. Estudantes assintomáticos que tiveram contato em casa com alguém que positivou para a doença devem ficar afastados da escola por 10 dias, sem a necessidade de testagem.

Quanto ao uso de máscara na escola, o governo do Estado reforça que crianças com menos de três anos de idade não devem usar máscara e crianças entre três e cinco anos de idade devem usar o apetrecho com supervisão direta de um adulto.

Quem tem entre cinco e 12 anos deve usar máscara, recebendo orientações em relação ao uso correto da máscara e sendo supervisionado se necessário. Jovens acima e 12 anos devem usar máscara, seguindo as mesmas normas de obrigatoriedade do uso que os adultos.

Camila Barbosa