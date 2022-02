Vagner Fan é pré candidato a deputado federal

Este ano teremos grandes movimentações políticas no país com a escolha do novo presidente, governadores, deputados federais estaduais e parte do Senado será renovado. As articulações políticas acontecem em todas as esferas.

Mesmo com a descrença das pessoas na política, sabe-se que é importante termos a quem possamos recorrer e solicitar demandas para a cidade, sempre em beneficio da maior parte das comunidades, porque tudo passa pela política .

E os pré candidatos já começam a se apresentar. O vereador pelo MDB, Vagner Fan, pretende disputar uma vaga na Câmara Federal representando Alegrete.

Vereador Vagner Fan

O ex militar por 15 anos, agente penitenciário há quase seis, ele atua em seu primeiro mandato. Fan fala com ênfase que existem possibilidades e recursos e que por isso é preciso ter representantes em Brasília, porque a nossa região e Alegrete precisam muito.

Ele diz que foi através de seus colegas da SUSEPE e outras forças de segurança que surgiu a sua indicação a concorrer. O vereador fala que vai buscar ser a voz conservadora e explica que é preciso preservar os valores cristãos – famílias e tudo o que vem sendo feito de bom, porque não é porque mudam as pessoas que é necessário desconstruir obras ou idéias que realmente sejam boas às pessoas,

Temos que nos unir e fazer muitas coisas que são possíveis e necessárias à cidade e que muitas vezes por falta de contatos de politica não são realizadas. Se muitos vão embora daqui, é porque não têm emprego, então essa luta é mais que necessária, de buscar investimentos para criar empregos.

Ele lembrou que votar em quem não tem ligação direta com a cidade, mais uma vez será pulverizar votos e deixar a chance de eleger pessoas da terra que, efetivamente, poderão fazer a diferença.

Cada deputado federal tem a disposição, por ano, cerca de 17 milhões que poderão ser revertidos em emendas parlamentares em benefícios dos municípios