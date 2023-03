Região e Alegrete em alerta para evitar novos focos de mosquito da dengue

O calor persiste em Alegrete e com ele o alerta para os cuidados com água parada em qualquer local, objetos ou ambientes. Isso para evitar novos focos de mosquitos da dengue aqui na cidade. O setor de controle de vetores do Município solicita, em especial, que as pessoas que tenham piscinas de qualquer modelo que cuidem para manter a água com cloro ou tapar as piscinas.

Atualmente, apenas seis agentes realizam esse trabalho em toda cidade. A Secretaria da Saúde contratou mais 10 agentes para reforçar a ação. Os selecionados, em breve, vão estar atuando neste controle .

Informações do setor de vetores da Secretaria da Saúde é de que nos primeiros dois meses de 2023 foram detectados 110 focos de larvas do mosquito aedes aegypti em Alegrete. Todos foram eliminados

Porém, conforme a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, a região e Alegrete está em alerta máximo para controlar novos focos e evitar a dengue aqui no Município.