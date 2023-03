Programa alerta e monitora trabalho envolvendo crianças e adolescentes

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, e os programas PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e Criança Feliz, realizaram na sexta-feira, uma palestra informativa com os alunos da Escola Municipal Lions Clube sobre a erradicação do trabalho infantil.

O PETI, coordenado por Adriano Soltau e o Criança Feliz, coordenado por Deise Camargo, são referências em nossa cidade.

O objetivo do evento foi alertar que quando os afazeres domésticos são excessivos, ocupam um tempo grande e impedem a criança de ter o tempo de brincar, é sinal de que estão prejudicando o seu processo de desenvolvimento.

Crianças e adolescentes são titulares de direitos singulares que garantem sua proteção integral. Para garanti-los órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho, Conselho Tutelar, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias Públicas trabalham diariamente para garantir a preservação dos direitos da criança, do adolescente e de suas famílias.