Manoel Viana promove intensa programação para celebrar seus 31 anos

No próximo dia 20 de março, o município de Manoel Viana comemora seu aniversário de 31 anos de Emancipação Político- Administrativa, e para marcar a data a Administração, através da Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desporto, preparou uma agenda de atividades alusivas a Semana do Município.

A programação teve início no último domingo (12) com a realização do VII Torneio de Xadrez com a participação de mais de 50 enxadristas e o início do tradicional Torneio de Futsal.

Hoje (14), ocorre a solenidade oficial de abertura na Praça Central, a partir das 8h, e contará com o pronunciamento de autoridades. Para marcar a abertura da Semana do Município, na quarta-feira (15) será realizado um grande show com a Banda Indústria Musical, com patrocínio das Lojas Becker, das 20h às 22h, na Praia e Camping Rainha do Sol.

A programação se estende até o dia 19 de março e contará com atividades como torneio de futsal e bocha, rústica municipal, gincana escolar e mateada.

O encerramento das atividades da semana do município será com a realização de um grande show com o grupo Tchê Barbaridade, das 20h às 23h, na Praia e Camping Rainha do Sol. Confira a seguir a programação detalhada da Semana do Município:

Fotos: Prefeitura Manoel Viana e reprodução