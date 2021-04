Relacionamento explosivo de casal acaba mais uma vez na DP

Compartilhe















Um relacionamento cheio de idas e vindas. Assim pode-se afirmar em relação ao histórico do casal que, mais uma vez, foi parar na Delegacia de Polícia através da Brigada Militar. O motivo, o mesmo e recorrente, agressões físicas e psicológicas. Em muitas ocorrências, a mulher de 31 anos já havia solicitado Medidas Protetivas, porém, ela mesma confessou que acabava voltando atrás da decisão e aceitava o reconciliamento da relação.

No último dia, em que a Brigada Militar foi acionada, na madrugada de sexta-feira, no bairro Renascer, novamente, o casal foi levado à DP. Nesta situação, a mulher disse que o companheiro, também de 31 anos, estava embriagado e passou a proferir vários xingamentos , além de dar vários empurrões e tapas na face. A vítima conseguiu sair do interior da casa, onde residia com o acusado há cerca de três meses com o filho, e acionou a Brigada Militar. No endereço, os policiais fizeram contato com a mulher e levaram o casal à DP onde mais uma vez, ela solicitou Medidas Protetivas e, agora, quer processar o companheiro.