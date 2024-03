Resgate da cultura da benzedura ganha espaço no CTG Farroupilha de Alegrete

O Projeto Fluir, que trabalha ações de terapias alternativas com objetivo de ajudar pessoas que fazem tratamentos tradicionais para vários problemas psicossociais inicia um novo projeto.

Com apoio da nova patronagem do CTG Farroupilha, o Projeto ganhou espaço todas às quartas-feiras com uma roda de benzedura. Na última quarta (06), a reportagem do PAT visitou o local e acompanhou a transição oral das benzedeiras. Num espaço amplo e em formato de roda de conversas, é possível receber ensinamentos com técnicas da arte de benzeduras. Uma mesa grande com livros assinados por profissionais conceituados, incensos acessos, folhas e plantas medicinais ajudam a dinâmica do trabalho.

Neste ano, foi estreitada a parceria de vários anos do CTG Farroupilha com a Aufamisma/Projeto Fluir Alegrete, com o início de um novo Projeto: ” Honrando a Cultura de Amor, Cura e Fé”, onde o CTG Farroupilha abre suas portas para que sejam formados novos Benzedeiras e Benzedores, bem como a comunidade seja benzida pelas Benzedeiras e Benzedores do Projeto Fluir Alegrete.

As sessões ocorrem todas às quartas de maneira gratuita, onde os interessados devem comparecer no espaço cedido pelo CTG, num galpão logo na entrada da entidade. Na largada do projeto três benzedores, duas mulheres e um homem explanaram o trabalho e atenderam cerca de 50 pessoas que passaram pelo local. O horário é das 14h até às 16h30min.

Conforme Nádia Mileto, a mentora do projeto, a Aufamisma -Associação da Saúde Mental, é formada por usuários, familiares e profissionais de saúde que possuem o compromisso com a reforma psiquiátrica, tem promovido ao longo dos seus 25 anos de existência, ações de promoção de Saúde e Saúde Mental

“Inúmeros projetos que foram desencadeados pela Aufamisma ou conjuntamente com outros segmentos sociais, viraram realidade”, destaca a profissional.

Um exemplo, segundo Nádia, é a Casa de Moradia Transitória, a Casa Lar do Idoso, os Caps, o Serviço Residencial Terapêutico, a vinda da UERGS, da Unipampa, e a criação do SAMU Mental. Diretamente no cuidado em Saúde, desde 2014 junto com o Caps Ad e Terapeutas Voluntários, iniciou o Projeto Fluir Alegrete, com o objetivo de popularizar as terapias integrativas e mostrar para a população que de maneira complementar ao tratamento em saúde, é possível incluir as Terapias Naturais ( Meditação, Ioga, fitoterapia, massoterapia, etc).

Neste movimento que foi permanente até a pandemia da Covid, toda a rede de saúde de Alegrete se envolveu nestas ações que, mesmo em meio ao período do “fecha tudo”, os reikianos e Benzedeiras e Benzedores faziam seu voluntariado de suas casas, enviando boas energias em contato por telefone e até por vídeo chamadas.O Projeto Fluir Alegrete aos poucos foi sendo retomado e os Seminários de Benzedeiras e Benzedores, que permaneceram ocorrendo de maneira virtual na pandemia, voltaram a forma presencial e caminham para o 8° Seminário de Benzedeiras e Benzedores de Alegrete.