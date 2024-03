Abaixo-assinado pela revitalização da Viação Férrea tem boa aceitação da comunidade

Desde então, aos poucos, o prédio foi sendo abandonado. Ali chegou a funcionar a Secretaria de Turismo no governo Rubens Pillar, a sede do CEDEDICA e o escritório da Campereada. Mas desde 2014, o prédio está abandonado e serve, infelizmente, para ocupações por pessoas em vulnerabilidade e dependentes químicos. O local já teve espaços atingidos por fogo e até uma criança foi abandonada na Estação Férrea.

Revitalizar o prédio da Viação Férrea de Alegrete, com projetos de qualquer natureza ou empreendimentos comerciais, é um sonho de muitas pessoas que sabem o valor histórico e arquitetônico daquele espaço que está abandonado aqui na cidade. A atual Administração abriu uma licitação para este fim, porém até o momento não houve interessados.

A luta quase que solitária do líder comunitário Enio Santos é ocupar o local com projetos sociais que possam ajudar pessoas da comunidade. No dia 7, ele e sua esposa, Maria, estavam com um banner no calçadão, coletando assinaturas para um abaixo-assinado pela restauração do local. A iniciativa teve boa adesão de quem passou pela primeira quadra da Gaspar Martins. Quem assinou o abaixo-assinado concorda que, realmente, aquele prédio precisa ser revitalizado, porque atualmente só serve para moradores de rua e dependentes químicos. Deixar um patrimônio daquele valor acabar é inaceitável, observaram duas professoras e um servidor público federal.

O professor da Unipampa, Roberlaine Ribeiro Jorge, ex-reitor da universidade, acompanhado de Gilmar Martins e do professor Luis Felipe Shervenski, também aderiram ao projeto. Pelo menos 100 pessoas em uma hora assinaram o documento, e o líder Enio Santos vai continuar a busca de mais assinaturas para pleitear junto aos poderes constituídos locais e federais o intento de revitalizar a Viação Férrea de Alegrete.

