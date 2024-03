Reunião sela acordo e põe fim à crise no transporte para o IFFar

Na manhã de quinta-feira (21), ocorreu na Prefeitura Municipal de Alegrete uma reunião para discutir questões relacionadas à linha Alegrete X Passo Novo, em específico o impasse em torno do valor da passagem para os estudantes do Instituto Federal Farroupilha.

O encontro, realizado no Centro Administrativo, contou com a presença do secretário da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, e do diretor executivo do gabinete, Cassio Vila Verde, representando o município. Do lado dos estudantes, estavam presentes Carlos Henrique Campos Cordeiro, presidente do Grêmio Estudantil do Instituto Federal Farroupilha, além de representantes da empresa Expresso Fronteira D’oeste, Rodrigo Perini.

O objetivo da reunião foi estabelecer um acordo entre as partes envolvidas. Após uma mediação por parte da prefeitura, ficou acordado que os estudantes teriam acesso a descontos na passagem, desde que adquirissem de forma antecipada para todo o mês. Dessa forma, aqueles que comprarem os passes de forma única terão um desconto, pagando o valor de R$ 250,00, em comparação ao valor anteriormente proposto. O preço único e individual se mantém R$ 7,25.

Além dos representantes da prefeitura, da empresa e dos estudantes, estiveram presentes na reunião as servidoras da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Jéssica Cambraia e Rosimeri Martins, o diretor administrativo do Instituto Federal Farroupilha, Luciano Castro, e o proprietário da Expresso Fronteira D’oeste, Rodrigo Perini.

O acordo firmado durante a reunião busca garantir um transporte acessível e de qualidade para os estudantes, ao mesmo tempo em que atende às demandas da empresa responsável pela linha Alegrete X Passo Novo.