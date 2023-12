RG Futsal e AVF são destaques na Copa Santiago de Menor

O município de Alegrete esteve presente na competição com várias escolinhas e clubes de futsal que fomentam as categorias de base: RG Futsal, Eliseos Futsal, Arena Alegrete, Real Alegrete, AEC, CAID e Assad. Já Manoel Viana contou com a participação da Escolinha Meia Boca Jrs, sendo os responsáveis os professores Carlos Maciel e Daniela Carpes.

Brigada Militar prende assaltante armado que atacou adolescente em Alegrete

Destaque para a equipe sub-11 do RG Futsal, que conquistou o vice-campeonato na respectiva categoria. O técnico, Rodrigo Gasolina, destacou o notável empenho dos atletas, que lutaram até os últimos minutos em busca do título. “Fomos guerreiros, tentamos trazer um feito inédito para Alegrete. Fica o aprendizado”, afirmou o ex-atleta.

A AVF de Manoel Viana também teve um bom desempenho. A equipe, sob o comando do técnico Alexandre Bohrer, conquistou o 2º lugar na categoria sub-20, perdendo a grande final para a anfitriã Ser Santiago pelo placar de 4 a 2.

A Copa Santiago, é idealizada pelo desportista Paulo Rodrigo Paz (Bolinha) e contou com o apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Esportes e da Liga Santiago de Futsal. Pela primeira vez em 14 anos, o evento contou com a aprovação de um projeto através do Pró-Esporte, lei de incentivo estadual que permite às empresas investirem parte do valor de impostos em apoio ao esporte.