Brigada Militar prende assaltante armado que atacou adolescente em Alegrete

O fato envolveu um adolescente de 17 anos que foi abordado por um suspeito armado com uma faca.

A guarnição da Brigada Militar foi acionada e se deslocou imediatamente para o local informado. Chegando à Vila Nova, os policiais entraram em contato com o adolescente, que relatou ter sido abordado por um indivíduo armado com uma faca, o qual subtraiu seu mini skate, da marca Kronik.

Com as informações fornecidas pela vítima, incluindo as características do suspeito e a direção que ele tomou após o crime, a guarnição iniciou buscas na região. A ação rápida e eficiente dos policiais resultou no êxito da operação, com a abordagem bem-sucedida do acusado, de 20 anos, que estava em posse do mini skate subtraído e de uma faca com aproximadamente 20cm de lâmina.

O indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma branca.

A Brigada Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e a pronta resposta aos incidentes criminais, destacando a importância da colaboração da população na denúncia de atividades suspeitas.