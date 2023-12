Caravana do Papai Noel percorre bairros de Alegrete nesta quinta-feira

A campanha é uma iniciativa de diversos empresários de Alegrete e visa proporcionar momentos de alegria e confraternização às crianças dos bairros.

Iva Aquino, uma das idealizadoras do projeto, ressalta que ano pós ano o evento ganha ainda mais adeptos. Ela também salienta que as doações seguem e podem ser feitas na empresa FNP (Frango Frito) na rua Davi Canabarro, 175. Balas, Pirulitos, bombons, pipocas, bala de goma dentre outras guloseimas estão sendo aceitas para a confecção das cestas.

A carreata inicia a partir das 18h em frente ao estádio Farroupilha. O objetivo é circular pelos principais bairros e ruas de Alegrete e fazer a festa com as crianças. Também estará presente no carro, o Papai Noel, que promete muito agito e afeto na entrega dos presentes natalinos. A coordenação do projeto agradece a todos patrocinadores pelas doações;

patrocinadores:

FNP Frango Frito

EGD Energia

Bombonieri Delicatti

Quiero café

Do Bê Moda Circular

Casa das Tintas

Júnior Lanches

Ferragem Mion

Posto São Cristóvão