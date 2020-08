RHF Talentos, a maior rede prestadora de serviços de RH do país, agora em Alegrete

Compartilhe









Aos profissionais que buscam inserir-se no mercado de trabalho, essa é a oportunidade.

Participe do presente de inauguração da RHF Talentos Alegrete, a maior rede de serviços de Recursos Humanos do país.

Contate a empresa via Whatsapp 55 9 9998 8279, Instagram ou Facebook e ganhe o serviço de análise e elaboração curricular.

Entenda:

· A RHF Talentos Alegrete irá presentear você com a elaboração de currículo moderno e atrativo;

· Entrega de dez cópias impressas;

· Uma cópia via e-mail;

· E cadastro no banco de dados da empresa.

Acompanhe:

A comunidade alegretense ganha muito com os novos empreendimentos.

No último sábado, 22 de agosto, inaugurou RHF Talentos Alegrete, a maior rede de serviços de recursos humanos do país. Em entrevista com a empresária franqueada, Elizabeth Guedes, foi possível entender, quais serão os serviços prestados à comunidade.

Após oito anos atuando em renomados escritórios contábeis de Alegrete, especializou-se na área de departamento pessoal e E-social, legislação e contabilidade, Elizabeth sentiu que poderia contribuir mais com o desenvolvimento da cidade e atuar numa aréa mais voltada para as pessoas. Identificou-se com a política da RHF Talentos, tornando-se uma franqueada juntamente com a sua irmã e sócia, Luciana Guedes.

Um sonho que virou realidade, fazer mais pelas pessoas prestando serviços de qualidade. RHF Talentos Alegrete é um espaço voltado para a prestação de serviços de recursos humanos, com atendimento diferenciado, conceito inovador e humanizado. “Tratar as pessoas de forma única, priorizar o carinho, respeito, onde elas sintam-se acolhidas, proporcionar uma experiência onde elas possam sentir o interesse de alguém que busque a resolução dos problemas” – comenta Elizabeth.

RHF Talentos Alegrete, oferece os seguintes serviços:

· Gestão de Estagiários;

· Recrutamento e Seleção;

· Terceirização de Folha de pagamento;

· Palestras e Treinamentos;

· Avaliação e Desempenho;

· Planos de Cargos e Salários;

· Coaching;

· Assessment;

· Serviços de Apoio Administrativo – abertura, alterações e distrato de empresas na Junta Comercial.

A política da empresa é, a não-cobrança para o anúncio e cancelamento das vagas e, qualquer empresa pode anunciar a vaga com a RHF Talentos, sem custo, através das mídias digitas como: Instagram, Facebook, o Portal da própria RHF Talentos, parceria com diversos sites de emprego, além dos sites para profissões mais específicas.

Seu principal objetivo é atender da melhor forma, proporcionando um serviço de alta qualidade na área de recursos humanos, na terceirização da folha de pagamento com sistema compatível com os demais escritórios de contabilidade.

RHF Talentos, destaca-se como uma das mais atuantes e respeitadas empresas de Consultoria em Recursos Humanos.

Franqueadas: Elizabeth Guedes e Luciana Guedes

Endereço: Joaquim Antônio 394 – esquina com a rua Demétrio Ribeiro

Contato: 55 3421 3758

Whatsapp: 55 9 9998 8279

55 9 9106 2212

Facebook: RHF Talentos – Unidade Alegrete/RS

Instagram: @rhftalentosalegrete

E-mails: [email protected]

[email protected]

Aline Menezes