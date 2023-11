Rio Grande do Sul já emitiu mais de 440 mil novos modelos de identidade

O balanço foi fornecido pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). A CI tem apenas o CPF como único número no documento.

A implantação no Brasil começou no dia 26 de julho, em Porto Alegre. No interior do estado, os postoa de identificação do IGP começaram a emitir a primeira via do documento em 4 de agosto.

A carteira utiliza o número do CPF como RG e está disponível gratuitamente para primeira via. De acordo com o IGP, não há previsão sobre a implementação completa do novo modelo para a 2ª via.

Para solicitar o novo modelo de documento, é necessário apresentar a certidão (de nascimento, de casamento ou de casamento com a averbação do divórcio) correspondente ao estado civil atual e informar o número do CPF. É imprescindível que o cidadão esteja livre de restrições junto à Receita Federal. O prazo de entrega no interior do estado são de 25 dias.