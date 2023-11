Prefeitura investe mais de 1 milhão de reais em consultas, exames e cirurgias para acelerar atendimento

Nidiele Benevides, da Secretaria e Saúde, informa que comprou 1, 2 milhão em serviços a pacientes de Alegrete o que vai ajudar muitas pessoas que estão à espera desses serviços de saúde.

Movimentação no CT Velocross, em Alegrete, evidencia a grandiosidade de uma final de brasileiro

Benevides explica que é um recurso atrasado que o governo do estado tinha que enviar ao Município em 2018, e só chegou em 2022 – Tínhamos que destinar no mínimo 20% e o município de Alegrete investiu 29% do valor que veio dividios entre:

Consultas nas especialidades de Urologia, coloprocto, vascular, oftalmologia e ortopedia;

Exames: endoscopia, colonoscopia, ecodoppler, angiotomografia, ressonância, tomografia, ecografias diversas, ecocardiograma e Holter 24h

Cirurgias :

Urológicas

Coloproctogicas

Vasculares

Oftalmológicas

Ortopédicas

Essa ação vai desfogar as filas do CEMA ,TFD e ESFs, garnate Nidiele Benevides.

O Assistir RS é um programa do Estado do RS e foi lançado em agosto de 2021, com o objetivo de ser um fomento às ações e de serviços de saúde nos hospitais contratualizados para prestação de serviços no SUS.