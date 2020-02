River Plate fica com o título na categoria aspirantes da Liga

Encerrou no último domingo (23), o campeonato amador promovido pelo Liga Alegretense de Futebol na categoria aspirantes.

O título referente a temporada 2019, foi conquistada pelo time do River Plate, depois da final estar ameaçada por um recurso da equipe do Napoli. A junta desportiva julgou o caso de um atleta expulso nas quartas de final da equipe do River que acabou cumprindo um jogo. O caso foi julgado e o resultado foi de 2 a 0, para o River que foi à final.

No gramado do Farroupilha, Tinga e River duelaram do início ao fim, na disputa pelo caneco da aspirantes. No tempo normal houve empate em um gol. O River saiu atrás com um gol contra, após escanteio do time do Tinga, num cabeceio da defensiva a bola traiu o goleiro.

De escanteio também nasceu o empate do aguerrido time do River. Num bate rebote da bola alçada na área, o capitão Matheus chutou forte para o gol e deixou tudo empatado.

A decisão foi para as penalidades. Aí prevaleceu a competência do time da Sepé, River 4 a 2, e festa do melhor time aspirantes de 2019. Festa do grupo liderado pelo desportista Daniel Pimentel carinhosamente apelidado de “Tartaruga”, que em 2018 foi vice.

O artilheiro da LAF 2019 foi o atleta Éric Xavier do time do Santos da Toca do Leão com 10 gols. Já o goleiro menos vazado foi do campeão River Plate, Magner Castro sofreu apenas dois gols. A equipe do Boca ficou com o terceiro e o Napoli quarto colocado.

Júlio Cesar Santos Fotos: Timóteo Bravo