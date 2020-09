Compartilhe









Uma pessoa muito carismática que estava sempre de bem com a vida. Era Uruguaio, mas pelas décadas que estava aqui em Alegrete, já se considerava brasileiro. Muito mais, alegretense de coração” – disse um dos amigos.

Esse relato inicial descreve um pouco sobre o uruguaio Roberto da Costa Araújo de 63 anos . Ele era bastante popular e tinha um círculo considerável de amigos. De acordo com informações dos amigos, Roberto sentiu-se mal, no início desta tarde, chegou a ser encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento(UPA), mas não resistiu a um infarto fulminante.

O uruguaio chegou ainda muito jovem ao Brasil e constituiu família, em Alegrete. Ele, por 26 anos foi gerente da rede Panvel de farmácias e, na sequência também trabalhou como gerente da rede de farmácias Universal. Com o fechamento da última rede, colocou seu próprio negócio na Rua Das Andradas, onde estava sempre em conversa com os amigos e conhecidos. De um conhecimento ímpar em relação à música latina, tinha como paixão a boa música. O gosto refinado sempre foi um destaque. Com um bom trânsito e relacionamento na sociedade, Roberto adorava se reunir com amigos para uma boa conversa, assim como, a culinária que também era uma de suas referências.

“Roberto foi um pai exemplar. Dedicou sua vida a prover do que filhas e filho precisassem. Exemplo de altruísmo . Amante da boa música detentor de profundo conhecimento da história da América Latina. Fica uma lacuna enorme em nossas vidas, não precisava ir tão cedo”- disse Luiz Fernando Martinez.

Nas redes sociais, muitas mensagens e homenagens. Roberto deixa três filhos. As últimas homenagens ainda não foram confirmadas ainda.

