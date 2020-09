Após 42,6mm nas últimas 72 horas, chuva retorna nos próximos dias em Alegrete

Depois de um final de semana chuvoso, a semana inicia com queda nas temperaturas. A segunda-feira (14), registrou a mínima de 7ºC e não deve ultrapassar os 18ºC.

Segundo registrado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), nas últimas 72 horas, o acumulado na cidade de Alegrete foi de 42,6mm, entre a sexta e o domingo.

No entanto, a chuva enfraqueceu no município nas ultimas 24 horas, com registro de 3,8mm e 15mm nas 48h. Conforme o INMET, nas próximas 24 horas há uma indicação de tempo firme, mas em 48h, o tempo muda e existe possibilidade da chuva voltar ao município.

Amanhã (15), o dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima amanhece em 7ºC e a máxima cai para 16ºC. O dia será parecido com a segunda-feira, a diferença é justamente a previsão de 20mm.

Para quarta-feira, o sol volta e a chuva também. Pelo período da manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. A previsão indica 10mm, com temperaturas entre 11 e 20ºC.

Na quinta-feira (17), dia de sol com algumas nuvens, não chove. A mínima será de 11ºC, com máxima chegando a 24. A sexta-feira (18), não há previsão de chuva, e o dia será de sol com algumas nuvens, idêntico ao dia anterior. A mínima sobe para 12ºC e a máxima chega aos 24ºC.

Júlio Cesar Santos