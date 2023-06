Rodada do citadino na noite de hoje promete pegar fogo

Na noite de sábado (10), teremos mais uma rodade do citadino alegretense de futsal que promete grande público na arena esporte e lazer.Primeiro jogo da noite será entre Blackout futsal contra a forte equipe da Affa a partir das 19 horas.Esse jogo pode garantir o acesso da equipe da Blackout rumo a série B do campeonato municipal.

O jogo subsequente será entre Futsal Brasil e New Castle, duas equipes que necessitam desesperadamente da vitória para ficarem vivas na competição. Equipe do Futsal Brasil tem três jogos e apenas uma vitória, já a equipe do New Caslte jogou três jogos com uma derrota e dois empates sonha com acesso à série A.

Fechando a noite, o grande jogo da rodada entre Fortaleza/Friends contra a boa equipe da AGN. A equipe alviverde do Fortaleza está muito bem encaminhada na tabela de classificação da competição, já a equipe da AGN jogou apenas uma vez em razão da segunda rodada ter sido adiada por motivo da quadra estar com umidade acima do permitdo para prática do futsal

A direção do citadino e o SESC esperam uma boa presença de público nesta rodada que promete grande jogos e garantia de uma chuva de gols nesses confrontos decisivos.