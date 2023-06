Hóspede é encontrado morto em banheiro de quarto de hotel

Ciro Antônio Dias Madeira, como foi identificado, teria sido vítima de um infarto fulminante, segundo informações preliminares. O caso mobilizou as autoridades locais, incluindo o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Brigada Militar e a Polícia Civil.

De acordo com relatos, Ciro Antônio Dias Madeira estava hospedado no hotel da região central e, na manhã do trágico incidente, funcionários do estabelecimento acionaram o Samu pois ele foi encontrado caído e inconsciente no banheiro.

Infelizmente, os profissionais de saúde constataram o óbito. Diante dessa situação, a Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas para conduzir as medidas necessárias. As informações apontam que Ciro sofreu um infarto fulminante.