Rodada nos aspirantes da LAF com uma goleada e jogos equilibrados

O 48º Campeonato Alegretense de Futebol segue movimentando os atletas amador da cidade. No último domingo (9), foi a vez da categoria ir a campo.

A 3ª rodada da categoria aspirantes teve quatro jogos com 22 gols. Destaque para a goleada do Boca Juniors de 6 a 2 sobre o Raça. A outra vitória na rodada foi do Várzea Verde. Placar de 2 a 1 sobre o Santos da Toca do Leão.

Nos outros dois jogos, confrontos equilibrados em rodada que marcou a folga do Vila Nova. No encontro entre Sindicato e Alvorada, empate em 3 a 3 no duelo dos aspirantes. Já no campo do Honório empate no confronto entre Brandão e River Plate, final 2 a 2.

Foto: Marcelo Gomes Mota