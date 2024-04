Rompimentos de redes de água afetam o abastecimento em quatro bairros de Alegrete

O primeiro incidente ocorreu na Rua Tia Lourdes de Oliveira, impactando os bairros Sepé Tiarajú, Vila Grande e Vera Cruz. Equipes da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) já estão em ação no local, realizando as manobras necessárias para a normalização do fornecimento de água até as 17 horas. Contudo, é importante salientar que podem ocorrer oscilações na pressão, vazão e coloração da água durante o processo de reparo.

Simultaneamente, no bairro Vila Nova, outro rompimento de rede de água foi registrado devido a obras particulares na esquina das ruas Simplício Jaques e Joaquim Astrar. Esta ocorrência impactou o abastecimento em algumas regiões do bairro. A Corsan já está empenhada no conserto, e o retorno do sistema de distribuição de água está previsto para o início desta noite, sendo realizado de forma gradual.

Para informações adicionais e esclarecimento de dúvidas, a Corsan disponibiliza diversos canais de comunicação com a comunidade. Os cidadãos podem obter informações por meio do aplicativo Corsan, acessando o site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), através de ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e também pelo WhatsApp no número (51) 99704-6644.