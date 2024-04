Ação conjunta da PRF intercepta comboio de contrabandistas com 26 mil maços de cigarros na 377

A ação teve início após uma denúncia, levando as equipes policiais a se deslocarem em direção à ponte de Manoel Viana. Próximo ao local, foi avistado um comboio composto por um veículo Gol, uma Spin e um Citroen, conforme características repassadas, levantando suspeitas de atividades ilícitas.

Ao se aproximarem para averiguação, os policiais notaram o motorista do Citroen parado no acostamento da RSC 377, KM 359, trocando um dos pneus, enquanto o Gol iluminava o local, fornecendo assistência.

Alegrete está na região mais adiantada da colheita de arroz do Estado

Diante da situação, as equipes decidiram fazer um retorno para abordar e identificar os indivíduos. No entanto, o condutor do Gol empreendeu fuga, enquanto apenas o Citroen foi encontrado, sem o motorista, mas carregado com diversos pacotes de cigarros de origem estrangeira (GIFT).

Após buscas, o Gol foi localizado em uma estrada vicinal, mas vazio. O motorista, no entanto, afirmou estar desempenhando o papel de batedor dos outros dois veículos. Mais adiante, a caminhonete Spin foi encontrada abandonada, também carregada com pacotes de cigarros.

“Que saudade de ouvir a Nativa”, confessou Matteus no BBB

O condutor do Gol, de 23 anos, natural de Doutor Maurício Cardoso, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi autuado em flagrante por contrabando. Os três veículos envolvidos na operação foram apreendidos e recolhidos ao depósito do Detran em Alegrete. Ao todo, foram contabilizados 26 mil maços de cigarros.

Após os procedimentos de registro, o indivíduo foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, ficando à disposição da Justiça. Os outros dois condutores fugiram e adentraram uma área de mata, não sendo localizados.

A ação conjunta das equipes da PRF demonstra o compromisso das forças de segurança na repressão e combate a atividades ilegais nas rodovias federais.