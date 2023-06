Ronda social noturna rastreia diariamente a cidade para retirar pessoas das ruas

Com a chegada do inverno e as baixas temperaturas, as rondas noturnas de assistência social ganham ainda mais importância e se intensificam nas cidades. Um exemplo dessa iniciativa é a ronda social promovida pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a SAMU Mental, que visa auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade durante as noites gélidas.

Essa ação conta com uma equipe composta por duas pessoas e dois motoristas, todos servidores dedicados a oferecer suporte e acolhimento às pessoas em situação de rua, destacou a Secretária Iara Caferatti. Durante todo o ano, essa ronda realiza suas atividades, mas é no período do inverno que são intensificadas.

A principal missão dessas rondas noturnas é garantir que nenhuma pessoa seja deixada desamparada nas ruas durante as noites geladas. Para isso, caso alguma pessoa em situação de rua não aceite ir para um abrigo ou casa de passagem, a equipe da ronda social providencia alimentos e cobertores para oferecer algum conforto e amenizar o impacto do frio.

É importante ressaltar que a maioria das pessoas abordadas pela ronda social acolhe a ajuda oferecida e se dirige para um local seguro e aquecido. Entretanto, existem alguns casos em que os indivíduos em situação de rua resistem a ir para Casa de Passagem, muitas vezes por terem famílias ou vínculos que foram perdidos ao longo do tempo. Nesses casos, as equipes se esforçam para fornecer os recursos necessários para que essas pessoas possam enfrentar as noites frias com um pouco mais de conforto.

Além de atender as pessoas que se encontram em situação de rua, em diferentes pontos da cidade, a ronda social também responde a chamados específicos de bairros ou locais onde é identificada a presença de pessoas em vulnerabilidade.