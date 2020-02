Idoso que caiu da Ponte Branca foi resgatado e está em atendimento na UPA

O idoso que caiu na Ponte Branca foi resgatado e está em atendimento na UPA, segundo informou a diretora da Saúde Mental, psicóloga Nádia Mileto.

Ela entrou em contato com a reportagem e disse que recebeu o chamado de que o senhor estaria ferido e tinha sido levado para casa. Uma equipe do Samu Mental foi até o endereço e constatou que ele poderia estar com fraturas nas costelas devido à queda. O Samu foi acionado e o encaminhou para atendimento na UPA.

Nádia ressaltou que ele vai passar por atendimento e deve permanecer hospitalizado, mas não corre risco de morte, segundo informações preliminares. Não foi repassado mais detalhes sobre a identidade do idoso, apenas que ele reside na Cidade Alta e é aposentado.

A psicóloga também não soube precisar quem o teria resgatado e de que forma ocorreu. Mas que ele caiu, sobreviveu e foi resgatado.

No início da manhã de hoje(21), uma motociclista visualizou o idoso na ponte Branca quando se deslocava para o trabalho. Ela reside no bairro Nova Brasília e trabalha na Cidade Alta. A funcionária de uma revenda de veículos parou, mas o homem já havia caído. Ela acionou a Brigada Militar. Os Bombeiros também realizaram buscas às margens do Rio Ibirapuitã.

Veja no link abaixo.