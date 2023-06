Lorenzo traz baita resultado do brasileiro de velocross, com mais 4 alegretenses no gate

A cidade de Arroio do Meio foi palco no último final de semana, 17 e 18 de junho, da abertura da temporada 2023 do Campeonato Brasileiro de Velocross. A competição contou número recorde de pilotos, aproximadamente 300 inscritos, e mais de cinco mil pessoas marcaram presença no Parque Municipal durante os dois dias de evento para acompanhar de perto a adrenalina e habilidade nas 21 categorias.

As primeiras provas já tiveram inicio na tarde de sábado com gate cheio e disputas acirradas em buscas das melhores posições. Atual campeão da principal categoria, a VX1, Mauro Brazaca abriu a temporada com vitória na Força Livre Nacional e VX2. Na VX2, Gabriel Bilhar cruzou a linha de chegada na frente, mas devido à cor do fundo do plate que não estava de acordo com o regulamento, o piloto sofreu punição e a vitória ficou com Brazaca. Bilhar ficou com a 3ª colocação.

Lucas Basso dominou a VX1 de ponta a ponta e começou a temporada com o ‘pé direito’. Multicampeão gaúcho de motocross e velocross, Lucas superou um gate lotado com adversários de altíssimo nível para subir no topo do pódio. Basso ainda subiu no pódio da VX2, com a 2ª colocação.

E não faltou emoção ao longo do dia, principalmente na disputa da categoria 250 Nacional, onde Jordan Martini superou Mauro Brazaca na última volta e cruzou a linha de chegada na primeira posição, vencendo de forma emocionante a primeira rodada do campeonato.

Do Motocross para o Velocross, Pietro Piroli e Maiara Basso também venceram suas respectivas categorias nesse domingo em Arroio de Meio. Pietro dominou a VXJr e 2 Tempos A, já Maiara Basso, multicampeã gaúcha e brasileira da modalidade, venceu a VXF Importada.

A cidade de Alegrete, teve boa representatividade no brasileiro com cinco pilotos. O melhor desempenho entre os alegretenses foi para Lorenzo Power Monego, ele largou na categoria júnior entre 21 pilotos e terminou a prova em 4º lugar no brasileiro e terceiro colocado entre os gaúchos.

Na VX4 Nacional, Marcelo Noetzold terminou a etapa do brasileiro em 12º colocado, ganhando uma posição na etapa do gaúcho. Noetzold ainda competiu na VX3 e acabou em 21º lugar.

Pela categoria Over Nacional 45, Veldon Lucas Batistella foi o 6º colocado, Pela categoria VX4 Especial, o piloto Jonathan Cassol Reimann, conseguiu o 11º melhor tempo no brasileiro. Pela categoria Intermediária Nacional, Rubinho, o Rubens Marçal Felipetto finalizou na 28ª posição, com problemas de combustível, ele cruzou a linha de chegada no embalo. A disputa envolveu 37 pilotos na categoria de Rubinho, uma das mais acirradas.

Jonathan aprovou seu desempenho na largada do brasileiro

Na categoria VXF, a prova de Arroio do Meio teve gate lotado para a categoria, que visando uma disputa mais justa possível dividiu o gate feminino em Intermediária, Nacional e Importada, formato esse que tem atraído cada vez mais as mulheres para a modalidade. Fernanda Neu venceu a VXF Nacional e Jornada Zuff a VXF Intermediária.

A prova também foi válida pela 2ª etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross através da parceria com o Mocam e financiamento do Pró Esporte RS. O Campeonato Brasileiro de Velocross segue para sua 2ª etapa nos dias 23 e 24 de Julho, na cidade de Agrolândia SC.

Fotos: reprodução