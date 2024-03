Rosas de Ouro projeta um ano de muitos eventos

Share on Email

Durante a reunião, foram delineadas várias iniciativas, incluindo a continuidade da parceria com a União Operária e a UABA, com foco na priorização das obras de revitalização do prédio.

Um cronograma de eventos será estabelecido, abrangendo atividades durante o feriado de Páscoa, além de uma programação especial no 1° de Maio, em conjunto com as entidades parceiras. Destaca-se também a organização de uma grande festa para comemorar o primeiro ano da escola.

Além dos eventos principais, estão previstos happy hours semanais, nos quais a bateria Furacão Verde e Rosa liderará rodas de samba. O objetivo é oferecer uma variedade de atividades para o público.

A reunião, presidida por Zezinho Gorski, foi considerada extremamente produtiva, com a participação democrática de diversos membros da comunidade. Em geral, há confiança em um ano altamente produtivo para a Rosas de Ouro.

A escola planeja trazer atrações nacionais, promover oficinas e, acima de tudo, consolidar-se como uma das principais forças do Carnaval de Alegrete.