Boninho dá spoiler e indica prova de resistência para esta quinta-feira no BBB 24

Porém, segundo spoilers que Boninho, diretor do programa, deu durante a madrugada, a disputa pode ser mais difícil do que as semanas anteriores.

Ao anunciar que todos os participantes do BBB 24 estão no “Tá com Nada” após Fernanda estourar o “Vacinômetro”, Boninho deu a entender que a Prova do Líder de hoje à noite será de resistência, uma vez que o diretor afirmou que ela será “longa”.

O alegretense Matteus Amaral comentou na roda de conversas que está ansioso pela prova de hoje. “Preciso ganhar a prova, vou dar o meu melhor, necessito dessa liderança, vou até o fim em busca do colar”, disse o participante.

A dinâmica está prevista para acontecer às 22h25 (horário de Brasília). Como informou o Gshow, a prova começa logo após o início do programa ao vivo.

