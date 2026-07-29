Unidade Móvel Odontológica atende comunidade da Encruzilhada, no interior de Alegrete

A Unidade Móvel Odontológica (UMO) esteve na Associação de Moradores da Encruzilhada, no interior do município, oferecendo atendimento odontológico gratuito à comunidade.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo Sindicato Rural para ampliar o acesso aos serviços de saúde às famílias que vivem no campo, levando atendimento de qualidade diretamente às localidades mais distantes da área urbana.

Durante a ação, produtores rurais e seus familiares receberam assistência odontológica em uma estrutura equipada para a realização de procedimentos preventivos e atendimentos básicos, contribuindo para a prevenção de doenças e para a melhoria da qualidade de vida da população rural.

De acordo com o Sindicato Rural de Alegrete, o objetivo é facilitar o acesso à saúde bucal, reduzindo a necessidade de deslocamentos até a cidade e garantindo que os moradores do interior tenham acesso a um atendimento qualificado.

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A parceria com o Senar-RS reforça o compromisso das entidades em promover iniciativas que valorizem quem vive e trabalha no campo. Além de incentivar a prevenção, a Unidade Móvel Odontológica representa uma importante ferramenta para levar mais saúde, bem-estar e qualidade de vida aos produtores rurais e suas famílias.