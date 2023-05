Rotativo: abril rendeu mais de R$ 10 mil ao Fundo Municipal de Trânsito

Com 930 vagas atualmente, implantadas nas principais ruas centrais da cidade, o movimento segue intenso na chamada área azul, explorada pela empresa BR Parking. A cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Juntos esses valores tem fomentado diversas ações do Fundo Municipal de Trânsito, que mensalmente recebe um percentual do montante arrecadado com o estacionamento rotativo.

Em abril, a empresa faturou R$ 64 mil 164 reais e 85 centavos em 29 dias de operação. O dia de maior arrecadação foi no dia 15, uma segunda-feira quando foi comercializado R$ 4.260,45 em tickets. A menor arrecadação foi justamente num sábado (1º), quando opera só pela parte da manhã, contabilizado R$ 592,60. O Fundo Municipal de Trânsito recebeu o repasse em abril de R$ 10.787,31.

No primeiro quadrimestre de 2023, a BR Parking contabilizou o montante de R$ 248.433,20 em comercialização de tickets. Logo o repasse ao município já alcançou R$ 41.767,38 somado janeiro, fevereiro, março e abril.

Em janeiro, em 31 dias de serviço, a área azul contabilizou R$ 57.438,50. No dia 30, o faturamento foi de R$ 2.899,50 o que totalizou um repasse de R$ 9.656,75 ao município. Já fevereiro, com 28 dias de operação foram comercializados R$ 55.868,00 em tickets, resultando numa transferência de R$ 9.392,71 para a prefeitura. Somente no dia 27, houve a venda de R$ 3.058,00 pelos agentes do rotativo.

Fechando o trimestre, o mês de março foi o maior em arrecadação, totalizou R$ 70.961,85 com a maior arrecadação registrada no dia 2, quando foi vendido um montante de R$ 2.947,00 em tickets. O repasse no mês de março foi de R$ 11.930,31 ao Fundo Municipal de Trânsito.

De acordo com informações da secretaria de segurança e mobilidade, os valores arrecadados pelo Fundo servem para serviços de pinturas de faixas, dispositivos de segurança e demais incursões no trânsito da cidade.