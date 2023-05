PRF monta operação para levar paciente a POA; homem tinha prazo para realizar transplante de fígado

Uma equipe da Polícia Rodoviária de Alegrete foi uma das responsáveis por uma escolta realizada na noite da última sexta-feira(26), numa missão urgente para salvar uma vida.

Ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Saúde de Alegrete resultou em uma operação de escolta que demonstrou a dedicação das forças de segurança em salvar vidas. Na noite de sexta-feira, a central de transplantes entrou em contato com a equipe da PRF de Alegrete, informando sobre a necessidade de transportar com urgência um paciente residente no Baita Chão até o Hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, pois era receptor de um transplante de fígado.

O desafio se apresentava devido ao mau tempo, que impossibilitava o transporte aéreo. Com a urgência em garantir que o alegretense chegasse ao destino dentro do prazo, a PRF mobilizou sua equipe imediatamente e assumiu a responsabilidade de coordenar toda a logística da operação. Foi então que a solidariedade e o compromisso dos policiais rodoviários federais ganharam destaque.

Conscientes da extensão da área de abrangência de Alegrete até Rosário do Sul, os policiais da PRF contataram as demais unidades ao longo da rota, buscando apoio e colaboração para a missão. A central da PRF montou uma rede de suporte, na qual cada equipe estava pronta para assumir o trecho seguinte, garantindo a efetividade da escolta e a segurança do transporte.

A primeira equipe partiu de Alegrete e avançou até poucos quilômetros após Rosário do Sul, onde outra já aguardava para dar continuidade à missão. Esse revezamento de equipes seguiu até Pantano Grande, onde mais uma equipe estava posicionada, pronta para assumir a escolta até Eldorado do Sul. Por fim, a última equipe de policiais acompanhou o veículo da Secretaria de Saúde de Alegrete até Porto Alegre.

A colaboração entre as diferentes unidades da PRF foi fundamental para o sucesso da operação. A efetividade e o conhecimento dos policiais sobre cada quilômetro da rodovia nessa extensão específica garantiram a fluidez da escolta e a chegada em tempo hábil ao destino final.

No veículo da Secretaria de Saúde de Alegrete estavam o paciente e sua esposa, ambos cientes da importância dessa mobilização em salvar uma vida. A secretária Haraceli Fontoura destacou que a transferência de pacientes é realizada sempre que solicitada, mas, nesse caso, além do translado do receptor do fígado, outro paciente também foi levado para Porto Alegre em busca de um transplante de rins,num outro momento, contudo, não houve necessidade de escolta.

Essa missão da Polícia Rodoviária Federal vai além de suas obrigações rotineiras de fiscalização. Demonstrou-se o comprometimento dos policiais em servir a sociedade, protegendo e, quando necessário, até mesmo salvando vidas. A ação conjunta entre as forças de segurança e a Secretaria de Saúde de Alegrete é um exemplo louvável de cooperação e empenho em prol do bem-estar da população.

A escolta realizada para garantir que o paciente chegasse dentro do prazo estabelecido no Hospital Dom Vicente Scherer evidencia a importância da atuação integrada dos órgãos públicos em situações emergenciais. A ação exemplar dos policiais rodoviários federais reforça o papel fundamental da PRF na promoção da segurança e no cuidado com a vida dos cidadãos.