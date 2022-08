Acessibilidade e mais segurança na Ponte BM esbarra na falta de empresas interessadas em realizar a obra

Há mais de dez meses, o engenheiro civil Vicente Aquino de Almeida, apresentou a proposta de um projeto de adequação e acessibilidade para a ponte Borges de Medeiros, ao Município.

Uma licitação foi aberta e nenhuma empresa teve interesse. Novamente, com a aproximação de um dos meses em que mais se fala em prevenção à vida devido a campanhas do Setembro Amarelo, em decorrência da prevenção ao suicídio e com as ocorrências cada vez mais recorrentes de tentativas contra a vida, segundo informações do Samu Mental, em um post anterior no PAT, o assunto volta a ficar em pauta – a segurança na Ponte Borges de Medeiros.

O projeto desenvolvido há mais de um ano, foi entregue à Secretaria de Planejamento, em outubro do ano passado, e estava orçado em cerca de R$ 448 mil.

O projeto prevê a instalação de um guarda-corpo e de piso tátil, ampliação da iluminação, a realização da pintura de sinalização e o aumento das guardas laterais da ponte, ou seja, a tela de proteção que também já foi pauta no PAT, em momentos distintos ao longo dos anos.

O objetivo, conforme o engenheiro Vicente, que doou o projeto ao Município, é tornar a ponte mais acessível e proporcionar maior segurança.

A Ponte Borges de Medeiros passou por algumas reformas e obras que ocorreram entre os anos de 2014 e 2018. O que se percebe é que, mesmo em uma situação simples do dia a dia, como a travessia na ponte, a mureta é muito baixa e coloca o pedestre em risco. Sem uma divisória que possa deixar o transeunte mais protegido dos veículos, pelo intenso tráfego no local, a grade é uma barreira que os deixa vulneráveis. Com, no máximo 1,10m de altura, em caso de desequilíbrio, a pessoa também pode vir a ter um acidente no local, o que faz com que a tela ou grade de proteção sejam de extrema importância

Em contato com o vice-prefeito e Secretário de Planejamento, Jesse Trindade, ele explicou que o assunto sobre a segurança da Ponte Borges de Medeiros já tinha sido colocado em pauta e a nova licitação também foi discutida, desta forma, em breve deve sair mais uma vez a licitação e, desta vez, acredita que a situação será diferente e haverá empresa que queira executar o projeto que amplia significativamente a segurança na Ponte Borges de Medeiros.