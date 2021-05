RS muda planejamento após Ministério da Saúde determinar que lote de vacinas de Oxford deve ser destinado para 2ª dose

Após o Ministério da Saúde determinar que as vacinas AstraZeneca/Oxford já recebidas sejam reservadas para a 2ª dose, a Secretaria Estadual da Saúde do RS mudou o planejamento e cancelou a distribuição da remessa prevista para a tarde desta sexta-feira (7).

As doses que seriam distribuídas aos municípios chegaram no início da manhã de quinta-feira (6) ao Rio Grande do Sul.

Ainda na quinta, após uma reunião entre o estado e os municípios, havia ficado decido que as 243.400 doses serviriam para avançar na vacinação das pessoas com comorbidades. A ideia era vacinar todas as pessoas com comorbidades de 33 anos ou mais.

Mas esse planejamento precisou ser cancelado com a nova determinação do Ministério da Saúde. As vacinas ficarão na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) até o momento adequado de distribuição.

Com a reserva, serão atendidas as segundas doses dos vacinados com doses da 5ª remessa, distribuída no RS em 25 de fevereiro, da 9ª remessa, distribuída em 22 de março, e da 10ª remessa, distribuída em 26 de março. Para as D2 dessas três remessas, são necessárias 233.850 doses. O lote enviado na quinta-feira ao Estado é de 243.400. A diferença, de 9.450 doses, também ficará armazenada na Ceadi.

“Quando chegar próximo ao vencimento, distribuiremos os quantitativos aos municípios para que possam atender 100% das segundas doses dessas três remessas”, explica Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).

No início da manhã de sábado (8), deve chegar ao estado uma remessa de 63,6 mil doses da CoronaVac, que serão utilizadas integralmente para 2ª dose.

Segundo o governo, já foram entregues aos municípios gaúchos doses suficientes para vacinar todas as pessoas com síndrome de Down maiores de 18 anos e pacientes renais que fazem tratamento por diálise, além de grávidas e puérperas com alguma comorbidade, pessoas com comorbidades de 40 anos ou mais, e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC a partir dos 40 anos.

Também já se vacinaram, com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19, os idosos, os trabalhadores de saúde, povos indígenas, quilombolas e ribeirinhas, pessoas com deficiência institucionalizadas e força de salvamento e segurança trabalhando diretamente no combate à pandemia.

O governo informou também que está programado o recebimento de 69.030 vacinas da Pfizer/Biontech para a próxima segunda-feira (10). Elas serão utilizadas somente em Porto Alegre.

Estoque e prioridades

Durante a reunião, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, reforçou que os gestores municipais não devem guardar vacinas da Coronavac em estoque, mas, sim, utilizar tudo que possuem para a aplicação da segunda dose em quem recebeu a primeira há 28 dias ou mais.

Atualmente, quase a totalidade dos municípios enfrenta atrasos na aplicação da 2ª dose da vacina. No estado, são 432.930 pessoas que já deveriam ter completado o esquema vacinal.

“Não podemos é deixar doses paradas”, salientou Arita.

Arita também ressaltou que os municípios não devem, por conta própria, desobedecer a fila de grupos prioritários definida pela Ministério da Saúde, passando outras pessoas à frente.

“Todos merecem vacina, ninguém é mais importante que os outros, mas precisamos, juntos, priorizar a vacinação de quem está mais exposto à complicações, internações e óbitos. Ao proteger uma gestante, estamos protegendo duas vidas”, diz.