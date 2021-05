Empresários reclamam de trancamento da Andradas antes do Dia das Mães

Compartilhe















Apenas há um dia da segunda data mais importante para o comércio no ano, o Dia das Mãe, empresários da Rua Dos Andradas reclamam que o desligamento programado da RGE para realização de serviços na rede interrompeu a rua, num dia de muito movimento.

Dulce Garaialde, com loja na Andradas mesmo não tendo sido atingido diz que acredita que deveriam ter visto este detalhe, já que muitas pessoas vieram ao centro comprar os presentes das mães e com a principal Rua do Centro trancada houve um enorme transtorno aos comerciários da quadra desde a Praça Nova até a Rua 20 de setembro .

Isso deixou boa parte do Centro sem energia nesta sexta-feira (7) , o que prejudicou direto o comércio daquela região de Alegrete e as lojas estão às escuras. Como a rua é uma das principais que da acesso ao Centro, o fechamento provocou uma tranqueira no trânsito e os motoristas precisam desviar e sair pela Avenida Dr Lauro Dorneles.

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa que o trânsito estará interrompido neste sábado, 08, no trecho da rua dos Andradas entre as ruas Vasco Alves e General Vitorino, pela manhã das 6h até às 12h. Já na segunda-feira, 10, ocorre a interrupção do trânsito na rua Vinte de Setembro, entre as ruas General Sampaio e Andradas. O bloqueio no trânsito ocorre em decorrência de manutenção na rede elétrica realizada pela empresa Sirtec. A interrupção esses trechos não afeta o itinerário do transporte coletivo.

A realização de Desligamentos Programados, pela RGE, tem como principal objetivo promover ações de melhoria na rede de distribuição visando aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica, seja por meio de manutenção preventiva ou por

investimentos na modernização dos ativos.

Vera Soares Pedroso

Fotos: Vanessa Lorenzoni