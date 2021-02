RS recebe lote com 135 mil vacinas de Oxford contra a Covid-19

Entre os idosos, as faixas etárias específicas a serem atendidas podem variar de município para município, já que a quantidade é baseada sobre projeções do censo do IBGE sujeitas a variações. Essa é uma definição que cabe a cada secretaria municipal de saúde, conforme disponibilidade de doses.

Nesta fase da campanha de vacinação, o grupo que tem recebido as doses são: trabalhadores da saúde, pessoas com mais de 60 anos institucionalizadas, idosos acamados, povos indígenas, pessoas com deficiência, idosos com mais de 85 anos.