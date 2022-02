RS registra a morte de dois bebês por Covid-19; menino tinha 5 meses e menina 1 ano

Share on Email

O Rio Grande do Sul informou, nesta segunda-feira (31), a morte de dois bebês por Covid-19. As vítimas são um menino de 5 meses, de Venâncio Aires e uma menina de 1 ano, de Porto Alegre. Ao todo, o estado registrou mais 11 mortes em razão da doença, chegando a 36.873 óbitos desde o início da disseminação do vírus entre a população.

A pessoa de mais idade a perder a vida, nesta atualização, foi uma mulher de 100 anos, em Pelotas. As mortes registradas nas últimas 24h ocorreram entre os dias 18 e 29 de janeiro, conforme a Secretaria Estadual da Saúde. A SES excluiu uma morte da contagem em razão de óbito por outra causa.

A média móvel de mortes da última semana é de 33 óbitos diários. Na comparação com duas semanas atrás, quando a média era de 8 vítimas diárias, houve aumento de 312%.

Casos

A SES notificou ainda mais 4.851 casos conhecidos de Covid-19. Com isso, já são 1.826.295 infecções em quase dois anos de pandemia.

Especialistas acreditam que, pela alta contaminação, há muitas pessoas que não fazem os exames, que ainda são altamente necessários, assim como o isolamento de quem testou positivo. Por isso, há possibilidade de subnotificação.

O estado soma 141.633 casos ativos de Covid neste momento. O número representa 7,8% do total de casos identificados em quase dois anos. A taxa de recuperados é de 90,2%, com 1.647.674 pessoas consideradas curadas.

Já a taxa de letalidade aparente, que é a proporção de mortes entre casos conhecidos, é de 2%.

A média móvel de casos da última semana é de 17.334 novas infecções conhecidas diariamente no estado. O indicador é 80% superior ao registrado há duas semanas (9.609 casos).

Leitos

Diminuiu o número de pessoas internadas com coronavírus ou a suspeita da doença. Neste domingo, são 2.419 pacientes. No domingo, eram 2.229.

Desse total, 1.759 estão em leitos clínicos, ou seja, de enfermaria. Os outros 660 estão em terapia intensiva (UTI).

O número de pacientes com Covid nas UTIs representa 35% do total de internados graves, enquanto o contingente de hospitalizados por outros motivos chega a 65% (1.227 pessoas). A taxa de ocupação geral de UTIs é de 60,8%.

As regiões de Pelotas, Uruguaiana e Cachoeira do Sul estão com superlotação em UTIs da rede privada. Já as regiões de Porto Alegre, Passo Fundo, Canoas, Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo operam com ocupação de 80% ou mais nos leitos particulares. Nas demais regiões e nos leitos do SUS, há disponibilidade de vagas

Vacina

Nesta segunda, o estado soma 8.332.351 pessoas com as duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca ou a dose única da Janssen. Isso representa 72,6% da população.

A primeira dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca foi aplicada, até então, em 8.992.707 pessoas (78,4%). Com a dose de reforço, são 2.750.776 pessoas, ou seja, 23,9% da população gaúcha. Além disso, outras 99.418 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade.

O consórcio de veículos de imprensa utiliza dados atualizados do IBGE. Logo, os dados podem diferir levemente dos levantamentos oficiais das secretarias de Saúde.

Fonte: SES-RS e g1 RS