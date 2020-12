RS tem 14 locais impróprios para banho, diz boletim da Fepam

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou na sexta-feira (18) o primeiro boletim da balneabilidade do verão no Rio Grande do Sul. Nele, foram identificados 14 pontos impróprios para banho, desse total, metade estão em Pelotas, na Região Sul. Confira a lista completa abaixo.