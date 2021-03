Maurício Goldemberg, depois da última grande batalha contra a Covid, perdeu a luta nesta madrugada

Compartilhe















Alegrete perde um filho ilustre, um homem que faz parte da história da cidade nas últimas décadas.

Nascido em 25 de maio de 1929, aos 91 anos, o alegretense Mauricio Goldemberg, foi mais uma vítima do novo coronavírus. Ele faleceu na madrugada deste domingo(14), na Santa Casa de Alegrete, onde estava internado na UTI Covid.

No ano passado, Goldemberg recebeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo para uma entrevista especial. A reportagem chegou cedo, mas ele já aguardava depois de uma caminhada. Muito ativo, também fazia outras atividades e era um assíduo internauta que postava em seu perfil informações, homenagens e a história de Alegrete.

Carreira:

Iniciou na Gazeta de Alegrete com 15 anos. Foi dos serviços gerais a sócio do jornal mais antigo do RS. Também foi redator da Rádio Alegrete. Mas, depois de um longo período trabalhando no ramo de imprensa, se lançou empresário e dono de uma joalheria, a antiga Joalheria Exposição na Praça Getúlio Vargas. Primeiro superintendente do Frigorífico Matadouro Alegretense, foi idealizador do empreendimento privado que até hoje é um dos maiores empregadores do município.

Reconhecimento:

Ele também foi agraciado com mérito legislativo que recebeu do vereador Oswaldo Chibiaque, numa proposição do vereador Gaspar Cardoso Paines. Também foi agraciado com uma comenda pelo trabalho e dedicação nos governos dos prefeitos Nilo Soares Gonçalves e José Rubens Pillar. Era detentor da comenda do centenário do Centro Empresarial e atuante em várias frentes. Seu Mauricio auxiliava a Santa Casa, APAE, asilos, equoterapia e muitas outras instituições. Ele doou seu carro para a APAE realizar uma rifa.

“Da grande escola da vida, não se leva nada. A gente tem que ajudar”, destacou naquele dia. Sonhava com mais indústrias em Alegrete, desenvolvimento da mão de obra, ofertas de emprego. Além de mais atenção aos idosos. Ações mais efetivas com o público da 3ª idade. Ele desejava viver até os 120 anos como destacou a filha Carla Goldenberg.

“Com imensa dor, juntamente com meus irmãos, Claudio Goldemberg, Clóvis Goldemberg, Renan Goldemberg, noras, genro , netos e bisneta, comunicamos o falecimento de Mauricio Goldemberg.

Nosso querido Pai tinha 91 anos, planejava viver até aos 120… lutou bravamente contra o Covid 19. Cumpriu seu papel por aqui sendo muito feliz, trabalhando incansavelmente pelo bem e pelo desenvolvimento da nossa cidade, mas o seu melhor papel foi o de Pai.

Conforme era sua vontade, será cremado. Amor eterno de todos nos.

“O grande homem e aquele cuja grandeza não fere, não domina, não escraviza, mas iguala , liberta, harmoniza, nobilita e ensina as criaturas” -finalizou.

Veja no link baixo, na íntegra, a entrevista com Maurício Goldemberg

A diretoria provedora, a diretoria executiva e os companheiros da irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, convidam todos que têm condições de acompanhar, dentro de seus carros, até a saída da BR 290 como última homenagem de alguém que foi importante não só para os seus, mas para toda uma comunidade.”Vai nos fazer muita falta com certeza. Com muita tristeza recebemos a notícia do falecimento de nosso grande conselheiro, nosso guru, nosso motivador, nosso incentivador, seu Maurício” – disse Roberto Segabinazzi.

Flaviane Antolini Favero