Saiba onde assistir aos longas-metragens indicados na categoria de Melhor Filme do Oscar 2022

No entanto, os fãs mais fiéis das produções cinematográficas não caem em tentação dos curtas-metragens e continuam firmes com os filmes. E para a alegria deles, na terça-feira (8), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou os indicados ao Oscar 2022 – principal premiação do cinema em Hollywood – que está na sua 94ª edição.

Com relação à categoria de Melhor filme, muitas das produções indicadas já estão disponíveis no Brasil, ou em streamings ou nos cinemas. Um deles é o “No Ritmo do Coração”, que está disponível no Amazon Prime Video. Ele passeia entre o humor e o drama, e nessa mistura consegue atingir o tom certo pra construir momentos realmente emocionantes. Já o filme “Não Olhe pra Cima”, disponível na Netflix, tem um enredo que se desdobra em dois cientistas que descobrem um meteoro em curso de colisão com a Terra, mas que não são levados a sério pelas autoridades.

As produções “Duna” e “King Richard: Criando Campeãs”, ambas disponíveis na HBO Max, por sua vez, convidam você a se aventurar pelo mundo cinematográfico de forma surpreendente. Não é à toa que Duna, por exemplo, concorre em 10 categorias. Pra quem curte terror, a sugestão é “O Beco do Pesadelo”, que está nos cinemas. Com uma proposta ousada, trazendo, em alguns momentos, um horror gótico, essa nova produção é uma das favoritas a levar o tão sonhado Oscar.

O longa “Ataque dos Cães” também concorre na categoria de Melhor Filme e em outras onze categorias, sendo, assim, o filme mais indicado da edição da premiação deste ano. Disponível na Netflix, esse filme se passa por volta de 1920 e se desenrola em reviravoltas que podem surpreender, justamente por pegar o expectador no contrapé do preconceito e das enganosas primeiras impressões. Completam a lista de indicados a Melhor Filme: “Belfast”, “Licorice pizza”, “Drive my Car” e “Amor, Sublime Amor”.

João Baptista Favero Marques