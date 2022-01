Saídas, renovações e reforços: o Grêmio inicia 2022 com muitas novidades

É o caso do Grêmio, que estreia no Gauchão no dia 22 de janeiro contra o Caxias em Porto Alegre. Após a competição regional, O Grêmio se concentra na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com relação à montagem do elenco, a direção gremista já iniciou uma reformulação para adequar o clube à nova realidade. Atletas, como Rafinha, Alisson e Borja não estarão à disposição de Vagner Mancini para jogar a segunda divisão. Por terem salários considerados elevados e não terem dado o retorno esperado na última temporada, foram negociados.

Por outro lado, quem renovou com o tricolor foi o centroavante Diego Souza. O centroavante, para jogar no Grêmio em 2022, precisou reduzir o seu salário consideravelmente. No último ano, Diego ganhava R$ 400 mil mensais e, neste ano, vai receber cerca de R$ 200 mil por mês.

Outros jogadores, como Pedro Geromel e Walter Kannemann, que também possuem salários acima do teto estipulado para este ano, deverão seguir o mesmo caminho de redução salarial. Inclusive, Geromel já deu o “OK” para diretoria que está disposto a negociar. Sobre Douglas Costa, o camisa 10 tricolor não aceitou a proposta do São Paulo, pois deseja cumprir o seu contrato em Porto Alegre. Ele tem contrato com o Grêmio até o meio do ano, mas há uma cláusula que prorroga automaticamente o seu vínculo até 2023.

Nos próximos dias, ele deverá se reunir com a direção gremista para oficializar a sua continuidade no imortal. Já em relação às contratações, o Grêmio anunciou as chegadas do lateral-direto Orejuela, do zagueiro Bruno Alves, do lateral-esquerdo Nicolas e do atacante Janderson. O meia Benitez, por sua vez, apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente, também é reforço confirmado para 2022. Por fim, sobre o atacante Ferreirinha, o tricolor tem a intenção de conceder uma valorização para o jogador, mesmo estando na Série B. Apesar de Ferreira ter contrato até o fim de 2023, o clube gaúcho vai oferecer um aumento salarial, a fim de dificultar a sua saída para outro clube.

João Baptista Favero Marques