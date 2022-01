Testagem em pacientes assintomáticos será no IEEOA

A testagem que iria ocorrer nesta quinta-feira(6), em três pontos distintos em Alegrete sendo, na Avenida Freitas Valle, no pátio do Centro Social Urbano(CSU) e no Parque Rui Ramos, foi cancelada.

A informação é da Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura. Ela ressalta que, devido a grande demanda de atendimentos a pacientes com síndromes gripais, a equipe estará atendendo no gripário que será reaberto amanhã. Por esse motivo, não terá como disponibilizar uma equipe para a ação que estava prevista com o ônibus da saúde.

Os testes serão disponibilizados para pessoas assintomáticas, no Ginásio do Instituto Estadual de Educação de 1 e 2 Graus Oswaldo Aranha (IEEOA)-ECIM. Serão 120 testes em três turnos, 40 pela parte da manhã das 8h30min, às 11h30min, 40 à tarde, das 13h às 15h30min e 40 à noite das 18h30 às 20h. Já o atendimento no gripário terá início a partir do meio-dia até às 21h.

No último dia cerca de 74 testes foram realizados sendo 40 positivados. Os exames, segundo a secretária de Saúde Haracelli Fontoura, têm o objetivo de rastrear pessoas contaminadas e que não estão apresentando sintomas da doença.