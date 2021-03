Santa Casa alerta à população: “chegamos ao nosso limite; a Covid saturou nossa capacidade de atendimento “

Compartilhe















A Santa Casa de Alegrete publicou nota em que faz uma suplica à população que redobre os cuidados pois os leitos Covid estão todos com a capacidade máxima ocupados, até mesmo os que foram criados de forma emergencial, tanto na UTI como na UPA. Um total de 28 leitos extras não estão sendo suficientes nesta chamada “segunda onda” que veio de forma muito mais arrebatadora e violenta, ceifando vidas e com um contágio muito acima do que já tinha sido vivenciado desde o início da pandemia há um ano.

Em nota, à imprensa, a direção da Santa Casa faz uma minuciosa explanação sobre o caos que a saúde se encontra e o esgotamento da equipe. O momento é muito delicado, drástico e, embora pareça difícil manter os cuidados sanitários, principalmente evitar aglomerações, o resultado de vidas dizimadas em decorrência do vírus é ainda mais desesperador, principalmente se começar a faltar profissionais na área de saúde e leitos, sem a mínima chance de buscar alternativas. Isto é início do colapso total!

Veja a nota.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE, diante dos atuais fatos atinentes á superlotação do Hospital quanto ao atendimento de pacientes COVID19, vem trazer à população a presente NOTA.

Com o advento da pandemia, a Santa Casa de Alegrete, por ser o único Hospital da cidade aderiu à luta contra o Coronavirus, criando a ALA COVID, com 09 leitos, HOSPITAL DE CAMPANHA com 30 leitos e UTI COVID com capacidade de 10 leitos.

Tais leitos, até então estavam dando conta da demanda com eventuais lotações no limite. Ocorre que agora com a chamada “segunda onda“ os leitos que foram disponibilizaram alcançaram a sua capacidade máxima de 100%. Assim, como medida de emergência e por iniciativa da administração do hospital foram incrementados mais 04 Leitos Provisórios na UTI COVID, e mais 24 leitos na UPA, estando neste momento com esta segunda capacidade também em 100% de utilização, ou seja foram criados mais 28 leitos entre UTI e UPA com suporte ventilatório e todos foram ocupados. Sendo que tal capacidade pôde ser ampliada por conta de realocação de equipamentos de diversas áreas da Santa Casa, como UTI Neonatal, Ambulatório e Sala Vermelha, e da própria UPA que possuía esses equipamentos para seu uso, e que serviram para incrementar a demanda que teve esse sobressalto.

Diante da situação calamitosa em questão que a Santa Casa de Caridade de Alegrete, atuando a 01 ano na luta contra o Coronavírus alerta para a atual situação dos leitos ora existentes, e quanto ao aumento da demanda, bem com destaca o esgotamento das equipes que têm trabalho arduamente para prestar o melhor atendimento que se possa dar é que suplica a população que redobre os cuidados com higienização, que evitem aglomerações, que usem mascara e somente saiam de casa em caso estritamente necessário, em virtude da possibilidade do colapso nos atendimentos pelo Hospital.