Santa Casa monta atendimento especial para prevenir coronavírus

A direção da Santa Casa de Alegrete, junto com 10ª Coordenadoria de Saúde reuniu a imprensa, no dia 17, para esclarecer as ações tomadas em relação à prevenção ao Covid 19.

A Dra. Marilene Campagnollo, do controle de infecção do Hospital, falou da necessidade de todos colaborarem para que se evite que pessoas mantenham contato com outras que vierem de fora para não contrair o vírus. Pessoas com resfriados comuns evitem ir aos serviços de saúde

A pneumologista, Simone Estivalet Pedroso, disse dos cuidados simples como lavar as mãos várias vezes, evitar tocar no nariz e nos olhos. Ela lembrou que pessoas com resfriados comuns devem ficar em casa. Se as escolas suspenderam aulas, não é para que as crianças andarem circulando, alertou.

A Delegada Regional de Saúde, Heilli Temp, falou que o Estado vai enviar o material para o Hospital que vai destinar um ala especial para os possíveis pacientes com o vírus. Foi solicitado dez leitos completos com respirador, informa.

O trabalho é de todos completou o Dr. João Alberto Pereira, lembrando que na Itália não deram importância e por isso afetou muita gente, considerou.

A Secretaria da Saúde, Bianca Casarotto, disse que último boletim epidemiológico, do dia 17, informa que não existe nenhum caso do vírus em Alegrete.

Vera Soares Pedroso

