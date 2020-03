Vigilância Sanitária orienta serviços de alimentação sobre como se prevenir do coronavírus

A Secretaria da Saúde, através da Vigilância Sanitária, está dando ênfase na fiscalização dos estabelecimentos que trabalham com serviços de alimentação, visando a prevenção da disseminação do coronavírus (COVID-19). O contágio do coronavírus se dá através do ar, das vias aéreas e do contato direto entre as pessoas contaminadas. A Vigilância também está visitando os serviços de saúde, escolas e Instituições de longa permanência de idosos para esclarecer dúvidas a respeito do coronavírus e entregando material orientativo sobre a maneira correta de higienização.

Principais recomendações:

– Os estabelecimentos comerciais devem dispor próximos a entrada do estabelecimento, álcool gel disponível para os seus usuários e frequentadores;

– É indicado que os serviços de alimentação disponibilizem locais para que os funcionários e clientes possam lavar as mãos com frequência, álcool 70% e toalhas de papel descartáveis. (Deve haver álcool em gel disponível em locais estratégicos para que os clientes higienizem suas mãos antes e após as refeições);

– Incentivar a correta lavagem das mãos (dedos, unhas punho, palma e dorso) e ter sempre a disposição dos frequentadores sabonete líquido, papel toalha e lixeira sem acesso manual;

– Possuir informações para os clientes sobre o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória (como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar) e para evitar o toque nos olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas;

– Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus;

– Manter todas as dependências do restaurante limpas a fim de manter a qualidade higiênico-sanitária e a a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária;

– Para a limpeza doméstica recomenda-se a utilização de água sanitária;

– Manter os ambientes bem ventilados;

– Adotar horários alternativos para evitar períodos de pico;

– Possuir balcão de distribuição dos alimentos preparados equipado com protetor salivar;

– Os bares, restaurantes e congêneres, atacadistas ou varejistas deverão observar na organização de suas mesas a distância mínima de dois metros entre elas, e que seu funcionamento não se estenda após as 24 horas;

– Os conjuntos de talheres após a desinfecção devem estar embalados e expostos individualmente;

– Disponibilização de serviço Delivery.

Fonte: DPCOM