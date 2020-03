Um gesto de amor, admiração e respeito

O empresário Sérgio Cardoso da empresa Salgadaria Kairós, aproveita a data de hoje, aniversário da sua esposa Suéle Cardoso para lembrá-la do quanto é especial.

Suéle!

Hoje é um dia muito especial. É hora de recordar toda a felicidade que faz parte de sua existência, toda a bondade que habita em seu coração.

Deus me ofereceu a esposa mais encantadora que existe, um ser repleto de amor ao próximo, que doa-se, uma protetora da sua família que mantém uma vida dedicada a Deus e a refletir a luz de Jesus no mundo.

Só posso retribuir com meu carinho, com minha prova de amor a cada dia, a cada momento. Continue vivendo com esse brilho no olhar. Feliz Aniversário! Muita saúde hoje e sempre.

Te Amamos!

Sérgio, Davi, Ester e Débora.

17 de março de 2020.