São Francisco de Assis: Um preso e um morto em ação da Polícia Civil

Agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO de Santiago; agentes da Delegacia de Polícia de São Francisco de Assis e agentes que atuam na Operação Hórus, em ação de combate ao tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 05, em São Francisco de Assis, acabaram trocando tiros com um criminoso, que há pouco havia deixado o sistema prisional, e era monitorado pela Polícia Civil.



O homem, identificado como Cleito Pilar Rodrigues, de 31 anos, teria reagido à tentativa de abordagem da Polícia Civil e estava com um revólver em punho, tendo apontado a arma para os policais. Os policiais revidaram e um tiro acertou a perna do indivíduo, que acabou fugindo e escondendo-se em um mato onde teve hemorragia, o que pode ter agravado seu estado de saúde. Localizado e socorrido, o investigado morreu no Hospital Santo Antônio.

Para apurar a causa da morte, o Delegado que atua no caso encaminhou o corpo para exame de necropsia em Santa Maria. Como o tiro foi na perna, não imaginava-se que o confronto resultaria em óbito. Um revólver de calibre 38 e cocaína foram apreendidos na ação.

A operação policial foi desencadeada no bairro João XVIII, região onde havia uma “boca de fumo”, ou seja, onde drogas eram vendidas. Um homem, identificado como Lucas Martinez Batista, acabou preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

