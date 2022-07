Clima esquenta e parece que nem estamos no inverno

Share on Email

A vida pode ser tão instável quanto o clima. Mudando constantemente, nunca estagnando – Demon Slayer.

Calor no inverno

Depois de dias de intensa friagem em Alegrete e, ainda em pleno inverno, comprovamos que o clima é realmente instável e pode mudar a qualquer momento.

Neste dia 6, vivenciamos um clima de primavera-verão com a máxima em torno de 25° C em Alegrete.

Nas ruas, as pessoas com as roupas mais leves, como se já estivessem em outra estação, que não o inverno.

Há dias, a umidade e o calorzinho indicam que o tempo pode mudar. Existe a previsão de chuva, que até agora não se confirmou. O “chamado” vento norte, é uma das indicações que poderá chover.

Enquanto isso, roupas leves, gente caminhando mais livre nas ruas, porque falar do tempo é algo imprevisível e daqui a pouco pode mudar.