Vacina contra gripe disponível em todas as unidades de saúde em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Estamos no inverno, com alternância de dias frios e outros bem úmidos, o que potencializa resfriados e outras doenças respiratórias.

Porém, para prevenir a influenza bem comum nesta época do ano, a Rede Pública de Saúde tem a oferta de vacinas em todas as unidades com salas de vacinas.

Jovem sofre traumatismo craniano devido agressão em saída de bar

A enfermeira Juliana Michael informa que é importante todos aproveitarem para se imunizar, já que o Município recebeu um dos maiores quantitativos de vacina contra gripe. Um total de 32.560 doses de vacina contra influenza.

Sempre que alguém vai tomar os reforços para a Covid está sendo oferecido a vacina para prevenir a gripe informou a enfermeira.