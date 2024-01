Saúde substitui psicóloga do terceiro turno do CAPS AD

Share on Email

Alegam que vão ter que começar o tratamento como se fosse do zero e isso para quem tem problemas de cunho emocional não é bom.

O serviço da Secretaria da Saúde realiza atendimento a pessoas com dependência química ou outros problemas de saúde mental em três turnos com uma equipe multidisciplinar.

A Secretaria da Saúde informa que a substituição é uma questão de gestão e outra psicóloga será contratada para realizar os atendimentos em terceiro turno no CAPS AD de Alegrete. A profissional cumpre aviso prévio até o final do mês e depois outra outra vai prestar atendimento de acordo com a secretária Haracelli Fontoura.