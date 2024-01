Vereador trabalha para abertura de CPI para investigar obras do Carnaval

Mesmo no recesso da Câmara, o vereador Itamar Rodriguez – PP disponibilizou no sistema da Camara de Vereadores, requerimento para a abertura de CPI para investigar as obras do Carnaval, que de acordo com o Regimento Interno precisa ter 1/3 de assinaturas dos vereadores. Até o momento já conta com três assinaturas e deverá obter o mínimo necessário.

–Nos últimos meses, tem-se observado uma situação grave em relação à destinação dos recursos financeiros para realização do Carnaval de Rua em Alegrete. O que deveria ser considerado algo favorável com “construção do sambódromo”, muito pelo contrário se tornou preocupante, pois o que se tem observado que restou no local uma obra inacabada, e ainda com falhas estruturais que comprometem em muito a sua finalização, em uma área de propriedade do Município“, diz vereador.

A CPI, se instalada, vai apurar as responsabilidades do Executivo Municipal quanto à malversação dos recursos publicos destinados ä execução do Carnaval 2023, autorizados nas Leis N° 6552, de 01 de novembro de 2022 e N° 6613, de 07 de março de 2023; Elucidar estes fatos e trazer transparência no uso dos recursos públicos é de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional e legal, econômica e social do Município de Alegrete, pois está em cheque a credibilidade da Gestão Pública Municipal, salienta.